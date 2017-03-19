أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| محافظ المنيا يحمل «كفنا رمزيا» في مبادرة شبابية لإنهاء الثأر

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حمل محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، اليوم الأحد، كفنًا رمزيًا، أثناء إجراء صلح بين 3 عائلات لإنهاء خصومة ثأرية بقرية طمبدي، التابعة لمركز مغاغة بشمال المحافظة، وذلك ضمن مبادرة أطلقها مجموعة من شباب القرية، لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بالمنيا والصعيد، حيث قرر الشباب أن تكون البداية من المنيا، فقاموا بعمل كفن رمزي، لإطلاق إشارة البدء.

انطلقت المبادرة، من مركز شباب القرية، بمشاركة 20 شابًا، حملوا كفنًا رمزيًا، وقدموه للمحافظ.

قال محمد أحمد، أحد الشباب المشاركين، إن المبادرة تهدف لشجيع وتحفيز العائلات المتناحرة بالصعيد على إقرار التصالح، والدفع بالصلح والتراضي، وتؤكد على حرصهم كشباب على إزالة الشوائب وأن تسود حالة من الحب والترابط بين أبناء القري، وأن يتم حقن الدماء بين العائلات.

شاهد أيضا

وبدأت مراسم الصلح بين 3 عائلات، تحت مظلة أمنية بمركز شباب القرية، بحضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الأمن، وأبناء القرية وبعض القرى والعزب المجاروة، وقدمت العائلة الأولى كفنًا للعائلة الثانية التي قدمته بدورها للعائلة الثالثه، كما تم إقرار مبلغ مالي 5 مليون جنيه كشرط جزائي، على من ينقض شروط الصلح ويعود للنزاع مرة أخرى، وأتفق الأطراف على التراضي والتنازل عن القضايا المقامة بينهم، وعدم العودة لأسباب الخلافات بينهم مرة أخرى.

f2b8a31fb5.jpg
07336f4f0a.jpg
90002b120d.jpg
3de0e4f20f.jpg
5d57ac4d91.jpg
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات