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​رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا للإعداد لزيارة نظيره اللبناني

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​رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا للإعداد لزيارة نظيره اللبناني ​رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا للإعداد لزيارة نظيره اللبناني

التحرير

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ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً في إطار الإعداد للزيارة المرتقبة لـ"سعد الحريري" ـ رئيس الوزراء اللبناني، بحضور وزراء الشباب والرياضة، والبيئة، والاستثمار والتعاون الدولي، والثقافة، والتجارة والصناعة، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، وممثلي عدد من الوزارات ذات الصلة.

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وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية هذه الزيارة في دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة، خاصة وأنها ستتضمن عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، إلى جانب عقد منتدى الأعمال المصري اللبناني. وقد تناول الإجتماع بحث مختلف الملفات المتعلقة بالزيارة، ومناقشة الموقف الخاص بالاتفاقات المزمع توقيعها بين الجانبين في عدد من مجالات التعاون المشترك.

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التحرير

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