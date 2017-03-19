فيديو| موسى عن مقتل فريد شوقي: أين النجدة والمرور في المهندسين؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة مقتل المواطن فريد شوقي بعد اختطافه داخل سيارة بشارع شهاب بالمهندسين، "الشعب كان مشغولًا بالماتش، وكان بيتفرج على الاختطاف".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" "الناس ماشية في شارع المهندسين، والراجل بيستنجد وبيقولهم الحقوني أنا بتخطف وهموت قدامكم".

وتابع: "أين النجدة والكاميرات والمرور في شوارع المهندسين؟، إحنا عندنا أزمة وكل واحد بيقول يلا نفسي، معندناش شجاعة لو أي مواطن رفع سماعة التليفون واتصل بالأمن كان زمانه عايش، فريد شوقي قتل بسبب تقاعس وتقصير الأمن والمواطنين".

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، تورط ضابط في جهة سيادية وأمين شرطة في واقعة خطف وقتل "شوقي"، 34 عامًا، الذي يعمل سمسارا بتجارة الشقق والأراضي، بالتعاون مع 6 آخرين، جار ضبطهم بعد تحديدهم وضبط السيارة المستخدمة.

شاهد أيضا

وأضافت التحريات، التي أشرف عليها اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، أن المجني عليه والمتهمين الـ 6 تاجروا في المخدرات، واختلفوا فيما بينهم، ورفض المجني عليه تسليمهم المبالغ نصيب باقي التشكيل العصابي، فاختطفوه ثم قتلوه، بحسب التحريات.