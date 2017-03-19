رقم قياسي جديد لـ«أسطورة اليوفي» بوفون

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واصل الحارس العملاق جيجي بوفون، قائد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعدما أصبح خلال لقاء سامبدوريا والذي انتهى بفوز ناديه بنتيجة 1-0، أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بقميص اليوفي عبر تاريخه في الدوري الإيطالي من حيث عدد الدقائق.

وحطم بوفون رقم الأسطورة بونبيرتي في الدقيقة 65 من اللقاء حيث أصبح يمتلك وقتها رصيد يبلغ 39681 دقيقة في الكالتشيو ليصبح على رأس القائمة حيث يتوقف رصيد مهاجم يوفنتوس السابق عند 39680 دقيقة.

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وبالرغم من احتلال بوفون الأكثر مشاركة من حيث عدد الدقائق، إلا أنه لا يزال ثانياً في الترتيب العام خلفاً لأسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو من حيث عدد المباريات إجمالاً في كل المسابقات، بينما يتفوق قائد يوفنتوس الحالي على قائده السابق من حيث عدد المباريات في بطولة دوري الأبطال فقط.