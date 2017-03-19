أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رقم قياسي جديد لـ«أسطورة اليوفي» بوفون

Google+ Print
رقم قياسي جديد لـ«أسطورة اليوفي» بوفون رقم قياسي جديد لـ«أسطورة اليوفي» بوفون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

واصل الحارس العملاق جيجي بوفون، قائد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعدما أصبح خلال لقاء سامبدوريا والذي انتهى بفوز ناديه بنتيجة 1-0، أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بقميص اليوفي عبر تاريخه في الدوري الإيطالي من حيث عدد الدقائق.

وحطم بوفون رقم الأسطورة بونبيرتي في الدقيقة 65 من اللقاء حيث أصبح يمتلك وقتها رصيد يبلغ 39681 دقيقة في الكالتشيو ليصبح على رأس القائمة حيث يتوقف رصيد مهاجم يوفنتوس السابق عند 39680 دقيقة.

شاهد أيضا

وبالرغم من احتلال بوفون الأكثر مشاركة من حيث عدد الدقائق، إلا أنه لا يزال ثانياً في الترتيب العام خلفاً لأسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو من حيث عدد المباريات إجمالاً في كل المسابقات، بينما يتفوق قائد يوفنتوس الحالي على قائده السابق من حيث عدد المباريات في بطولة دوري الأبطال فقط. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات