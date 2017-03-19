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هاني زادة: أهدي تأهل الزمالك لـ«الأب الروحي» مرتضى منصور

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هاني زادة: أهدي تأهل الزمالك لـ«الأب الروحي» مرتضى منصور هاني زادة: أهدي تأهل الزمالك لـ«الأب الروحي» مرتضى منصور

التحرير

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قال هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مواجهة الإياب أمام رينجرز النيجيري،  كانت صعبة داخل وخارج الملعب.

وتابع «زادة»، خلال تصريحاته عقب، لقناة on sport، أن سوء حالة الملعب بالإضافة الى ارتفاع درجة الحرارة بنيجيريا، كان لهما آثرًا على هبوط أداء لاعبو الفريق الأبيض في اللقاء، مضيفًا أنه يهدي التأهل لمرتضى منصور، الأب الروحي للفريق.

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وتأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام مضيفه رينجرز النيجيري، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من البطولة.

واستفاد الفريق الأبيض من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام». 

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التحرير

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