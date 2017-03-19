صورة استقالة نائب الكنيست الداعم للأسرى الفلسطينيين

كتب - علاء المطيري:

نشر النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي باسل غطاس صورة من الاستقالة التي تقدم بها للكنيست الإسرائيلي ، الأحد، بعد اتفاق بينه وبين النيابة العامة يقضى باستقالته مقابل تخفيف الحكم عليه إلى عامين بعدما كان يمكن أن يقضى 10 سنوات في السجن بسبب تهريبه هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين.

وكتب غطاس على صورة الاستقالة التي نشرها على "فيسبوك": قدمت استقالتي قبل قليل لرئيس الكنيست؛ بعد 4 سنوات خدمت في شعبي قدر ما أستطيع".

وتابع في نص رسالته: "الكنيست كان ساحة نضال بالنسبة لي وليس مكان عمل، ولست آسفًا على تركه فساحات النضال الأخرى تنتظر.. باسل غطاس".