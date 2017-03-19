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وزير الدفاع الألمانية: لا ديون على ألمانيا لـ"لناتو"

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وزير الدفاع الألمانية: لا ديون على ألمانيا لـ"لناتو" وزير الدفاع الألمانية: لا ديون على ألمانيا لـ"لناتو"

مصراوي Masrawy

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين

برلين - (أ ش أ):

نفت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، صحة ما ورد في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد بأن برلين مديونة لواشنطن و"الناتو" مقابل دفاعهما عنها.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية - في تصريح نقلته قناة "إن تي في" ، الأحد، إنه لا ديون على ألمانيا لـ"لناتو"، مضيفة أنه "ليس من الصائب ربط إنفاق الأموال الذي تخطط ألمانيا لزيادة حجمه بمعدل 2% بحلول عام 2024، بالناتو فقط".

وتابعت الوزيرة بالقول "إن كل ما ترغب فيه برلين هو تقاسم الأعباء والالتزامات بشكل عادل، ولتحقيق ذلك، يجب إدخال مفهوم جديد للأمن يشمل في طياته الناتو وتحالفا دفاعيا أوروبيا مشتركا وضخ الاستثمارات في هذا الإطار على نطاق الأمم المتحدة".

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت قد أعلنت أن ألمانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية للوصول إلى هدف 2% من إجمالي الناتج الداخلي، الذي اتفق عليه أعضاء حلف "الناتو" في السابق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" في اليوم التالي للقائه المستشارة الألمانية في واشنطن، الجمعة الماضي، أن ألمانيا مديونة للولايات المتحدة و"الناتو" بمبالغ طائلة مقابل توفير أمنها.

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