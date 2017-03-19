بالفيديو- إعلامي: "كونتينر ترامادول" وضابط متقاعد وراء مقتل "سمسار أكتوبر"

- محمد شعبان وحسن مرسي:

قال شوقي الشهاوي، والد سمسار أكتوبر، الذي عثر على جثته بمنطقة شبين القناطر، إن نجله تم تهديده من قبل، مؤكدا أنه ترك رسالة قبل وفاته "لو تم قتلي هيكون القاتل أمين الشرطة "ع.ش".

وأضاف "الشهاوي" - خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، المُذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، أنه أثناء تغسيل جثمان نجله، وجد تهشم بالجمجمة، وجرح خلف الأذن اليمنى.

وأوضح والد القتيل، أن نجله استنجد بالمارة بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، لكن رغم أن الشارع مكتظ بالسيارات "ماحدش أنقذه".

وأشار مقدم البرنامج، إلى أن "كونتينر ترامادول" وراء اختطاف وقتل فريد شوقي، لافتا بأن ضابط متقاعد متورط في الواقعة، مؤكدا أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط الجناة.

يُشار إلى أن أجهزة الأمن بالجيزة، القت القبض على أمين شرطة مفصول وشاب؛ لاتهامهمها بالتورط في الواقعة، فيما قام الضابط بتسليم نفسه للنيابة العامة.