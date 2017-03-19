وفد برلماني يلتقي أهالي حي الزبالين لتهدئتهم بعد أزمة "أكشاك القمامة"

كتب وتصوير- علاء أحمد:

نظمت جمعية حماية البيئة بمنشأة ناصر، الأحد، مؤتمر صحفي لبحث مشاكل جامعي القمامة، بعد أزمة أكشاك القمامة التي دشنتها محافظة القاهرة لجمع المواطنين للمخلفات الصلبة.

وأكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه سيتم اختيار 10 أشخاص ممثلين عن جامعي القمامة في البرلمان للاجتماع بهم بحضور النائبة منى جاب الله ورئيس هيئة النظافة.

وقال بيتر وجيه، أحد العاملين في جمع القمامة، إن أكشاك المحافظة ستؤدي إلى زيادة "النباشين" -وهم من يقومون بجمع المخلفات الصلبة المربحة من الشوارع وترك المخلفات العضوية- وهذا عكس ما يفعله جامعي القمامة.

وأضاف وجيه، أن الأكشاك ستقضي على 3 مليون عامل من جامعي القمامة، وأن مثل هذه القرارات غير مدروسة.

ووعد السجيني الأهالي بأنه سيتم إلغاء هذه الأكشاك وسيكون هناك لجامعي القمامة كافة الحقوق حيث أنهم سينضمون لمنظومة النظافة.

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حضر المؤتمر ممثل عن وزارة البيئة والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ومنى جاب الله عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر، وعضو من لجنة حماية البيئة.

كان محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد أعلن في 7 مارس الجاري، عن بدء التشغيل التجريبي لأكشاك شراء مخلّفات القمامة الصلبة من المواطنين مثل الألومينيوم، البلاستيك، الكرتون والورق، من خلال منفذين في حيّ مصر الجديدة.

وقوبل القرار بحالة من الغضب الشديد بين أهالي حي الزبالين لتأثيره على وسيلة عيشهم.