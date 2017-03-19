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التضامن: لم يتحدد أسعار رحلات الحج حتى الآن.. وتوقعات بزيادتها

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التضامن: لم يتحدد أسعار رحلات الحج حتى الآن.. وتوقعات بزيادتها التضامن: لم يتحدد أسعار رحلات الحج حتى الآن.. وتوقعات بزيادتها

مصراوي Masrawy

أيمن عبد الموجود

كتبت– سحر عزام :

قال أيمن عبد الموجود، رئيس المؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، إن الوزارة ستضم هذا العام 4 مستويات للحج لتلبية رغبات كافة المواطنين وسيتم زيادة المستوى الاقتصادي بنسبة 50% من حصة فنادق المستوى الاقتصادي 3 نجوم في مكة و4 نجوم في المدينة المنورة.

وأضاف عبد الموجود، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة ""Ten، أن رحلات الحج لم تتحدد حتى الآن وسيتم إعلانها خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بزيادة سعر رحلة الحج مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع سعر الريال السعودي بنحو 110% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح رئيس المؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن دعم الدولة لرحلات الحج التابعة لوزارة التضامن تكون بشكل غير مباشر من خلال تنظيم الحج لأعضاء الجمعيات بالتكلفة الفعلية حيث يدفع الحاج ثمن إقامته ووسائل الانتقال ولا يتحمل أي مبالغ أخرى.

 

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