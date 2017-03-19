زوجة شهيد مفاوضات طابا: «أنتظر التكريم من السيسي»

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قالت ماجدة كامل، أرملة الشهيد الرائد محمد كامل الحويج، الذي توفى على مائدة المفاوضات بين مصر وإسرائيل؛ لاسترداد طابا، إثر ازمة قلبية مفاجئة نتيجة الإرهاق الشديد، مساء الأحد، إن «آخر رسالة من زوجها، كانت إعلامه لها بموعد عودته لقضاء إجازة العيد».

أضافت كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»: «الرائد محمد كامل رجعلي ملفوف بعلم مصر».

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تابعت: «زوجي كان حلمه هو تحرير طابا من العدو الإسرائيلي»، موضحةً أن الفريق الإسرائيلي الذي كان مكلفًا بالمفاوضات مع مصر بشأن طابا «كان صعبًا وشديدًا في المفاوضات».

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم زوجها البطل ومقابلتها، قائلةً: «أتمنى مقابلة السيسي وتكريمه».