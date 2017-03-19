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الصحة: 517 مستشفى خالية من الأطباء

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الصحة: 517 مستشفى خالية من الأطباء الصحة: 517 مستشفى خالية من الأطباء

التحرير

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قال الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء الأحد، إن تقرير النيابة الإدارية عن خلو مستشفي شهداء بحر البقر بمركز فاقوس بالشرقية من الأطقم الطبية، «صحيح ولا خلاف عليه».

أضاف أبو ساطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أن مبنى مستشفى بحر البقر بمركز فاقوس بالشرقية كان مهجورًا، موضحًا أنه لا يوجد أي تجهيزات طبية بالمستشفى.

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تابع: «سيتم التعاقد مع أطباء على المعاش لسد عجز عدم وجود أطباء داخل المستشفي»، منوهًا بأن هناك 517 مستشفى خالية من الأطباء على غرار مستشفى بحر البقر.

كانت لجنة من الرقابة الإدارية بالشرقية، قامت بزيارة مفاجئة، لوحدة طب الأسرة، ورصدت عدد كبير من السلبيات والإهمال، منها غياب الأطباء وانتهاء صلاحية بعض الأدوية بالصيدلية، وتدني مستوي الخدمات الطيبة والنظافة.

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التحرير

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