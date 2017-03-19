صور| مزلقان بنها يحصد أرواح المواطنين.. والسكة الحديد: «هنقفله قريب»

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حالة من الاستياء تسيطر على سكان مدينة بنها بسبب الحوادث المتكررة التي تقع على معبر مزلقان الموت ببنها كما أطلق عليه الأهالي، بعد قيام هيئة السكة الحديد برفع "سينافور المزلقان" وتوزيع العمال الذين كانوا يعملون عليه إلى أماكن أخرى الأمر الذي تسبب في كثرة الحوادث المتكررة عليه.

يقول السيد يوسف، مدرس من مدينة بنها، إن هيئة السكة الحديد رفعت "سينافور المزلقان"، ونقلت العمال الذين كانوا يعملون عليه حيث أنشأت المحافظة كوبريين علويين فوق المزلقان ولم تغلق المعبر نهائيًا رغم أن المواطنين يعبرون منه يوميًا وتقع حوادث متكررة عليه راح ضحيتها العديد.

وأضاف سامي جميل، من أهالي بنها، أن مزلقان بنها المنشية يشهد حالة من الإهمال بعد قيام السكة الحديد بتركه وتقليع أخشابه ومرور المواطنين منه، ولم يتم بناء سور يمنع عبور المواطنين عليه الأمر الذي تسبب في احتلال الباعة الجائلين له خاصة يوم سوق الإثنين.

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أما سامي عبد الوهاب، فيقول إن هذا المزلقان يبعد عن محطة سكة حديد بنها بنحو 30 مترًا، ورغم هذا أهملت هيئة السكة الحديد غلق المزلقان نهائيًا.

من جانبه، قال ماجد محمد مصطفى، رئيس قطاع السكة الحديد ببنها، إن مزلقان مدينة بنها سوف يتم غلقه نهائيًا في وقت قريب وإنشاء سور حوله بعد استكمال كوبري المشاة الذي يتم بناءه حاليًا.

وأضاف أن محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، أعطى تعليمات مشددة بغلق كل المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد بجميع أنحاء المحافظة حفاظًا على أرواح المواطنين.