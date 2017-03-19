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مدير «بنها الجامعي»: إضراب الممرضات لم يؤثر على الخدمة

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مدير «بنها الجامعي»: إضراب الممرضات لم يؤثر على الخدمة مدير «بنها الجامعي»: إضراب الممرضات لم يؤثر على الخدمة

التحرير

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قال الدكتور يسري السعيد، مدير مستشفى بنها الجامعي، إنه تم الدفع بعدد من طلبة كلية التمريض بجامعة بنها للتغلب على إضراب التمريض الذي قام به البعض، اليوم الأحد.

وأضاف السعيد، في تصريح له، أن من قام بالاضراب حوالي 40 ممرضًا وممرضة من أصل 1850، جملة العاملين بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الاضراب لم يؤثر على سير العمل.

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وأشار إلى أن إدارة المستشفى غير مسئولة عن صرف بدل مكأفاة الامتحانات فهي تتم بناء على بروتوكول ومخاطبات بين وزراة التعليم العالي والمالية، والمستشفى خاطبت تلك الجهات، وأن مشكلة التأمين العلاجي تتبع جميعة التامين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وخارج اختصاص المستشفي.

كان بعض الممرضات بمستشفى جامعة بنها دخلن في اضراب عام داخل المستشفى وامتنعن عن العمل بسبب عدم صرف مكافأة الامتحانات وبدل السهر، وعدم تطبيق نظام علاج شامل لهم بالمستشفى أسوة بغيرهم العاملين في المستشفيات الأخرى.

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التحرير

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