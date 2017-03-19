«بوجبا» و«كانتي» من الأفضل؟.. الأرقام تجيب

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لا شك أن كلا من نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، هما لاعبان من طراز رفيع، لما قدماه ويقدمانه حتى الآن من مستوى قوي ساهم في فوز فريقيهما واستقرار خط الوسط إلى حد كبير.

كلا اللاعبان الفرنسيان قدما إلى فريقيهما خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بوجبا جاء في أغلى صفقة بالعالم، قدرت بنحو 89 مليون إسترليني، من يوفنتوس الإيطالي، فيما جاء كانتي من ليستر سيتي بطل البريميرليج الموسم الماضي، بمبلغ 30 مليون إسترليني.

وتحدثت العديد من التقارير عن مجهودات اللاعبين الخرافية مع فرقهم خصوصا وأنهما يلعبان تقريبا في نفس المركز، نستعرض مقارنة بالأرقام بين اللاعبين خلال هذا الموسم في البريميرليج في التقرير التالي:

بوجبا

عدد المباريات: 25

عدد دقائق اللعب: 2249

عدد الأهداف: 4

معدل الأهداف بالدقائق: هدف لكل 562 دقيقة.

التسديد على المرمى: 29

مجموع التسديدات: 84

دقة التسديدات: 42%

صناعة الأهداف: 3

صناعة الفرص: 50

عدد التمريرات: 1878

دقة التمريرات: 85.2%

دقة التمريرات في نصف ملعبه فقط: 90.9%

دقة التمريرات في نصف ملعب الخصم: 82.7%

الإستخلاصات الناجحة من الخصم: 46

التدخلات مع الخصم: 29

التشتيتات: 36

الإعتراضات: 3

عدد الأخطاء التي تسبب بها: 54

عدد الأخطاء التي حصل عليها: 59

التسلللات: 3

البطاقات الصفراء: 7

البطاقات الحمراء: 0

المراواغات الناجحة: 61

معدل نجاح المراوغات: 60.4%

مسافة الجري المقطوعة: 272.5 كم

الإنطلاقات السريعة "سبرينت" : 1232

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السرعة القصوى للاعب: 33.8 كم/ساعة

كانتي

عدد المباريات: 26

عدد دقائق اللعب: 2329

عدد الأهداف: 1

معدل الأهداف بالدقائق: هدف لكل 2329 دقيقة

التسديد على المرمى: 6

مجموع التسديدات: 24

دقة التسديدات: 37.5%

صناعة الأهداف: 0

صناعة الفرص: 16

عدد التمريرات: 1602

دقة التمريرات: 88.2%

دقة التمريرات في نصف ملعبه فقط: 90.1%

دقة التمريرات في نصف ملعب الخصم: 86.9%

الإستخلاصات الناجحة من الخصم: 94

التدخلات مع الخصم: 59

التشتيتات: 29

الإعتراضات: 2

عدد الأخطاء التي تسبب بها: 40

عدد الأخطاء التي حصل عليها: 11

التسلللات: 0

البطاقات الصفراء: 6

البطاقات الحمراء: 0

المراواغات الناجحة: 27

معدل نجاح المراوغات: 69.2%

مسافة الجري المقطوعة: 303.4 كم

الإنطلاقات السريعة "سبرينت" : 1421

السرعة القصوى للاعب: 32.9 كم/ساعة