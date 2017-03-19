الفوز بعد إقالة «كارانكا» وصعوده لـ«توب فور».. مورينيو يتحدث

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تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة عن فوزه الكبير على ميدلزبره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ووصفه بأنه فوز هام للغاية، كما وضح الفارق بين وجوده في الدوري الأوروبي وبين وجوده ضمن الأربعة الكبار، مفضلا البطولة الأوروبية على نظيرتها الإنجليزية.

وقال مورينيو في المؤتمر: "سلوك ورغبة اللاعبين وطريقة تفكيرنا كانت جميعًا في غاية الروعة، لقد مررنا بأسبوع رائع لأننا تأهلنا لربع نهائي اليوروباليج وحصلنا على الثلاث نقاط التي تبقي على آمالنا في صراع التوب 4، وكنت أتمنى لو كانت العطلة الدولية (أسبوع الفيفا) للاعبين وليس لي أنا".

وأضاف: "سيطرنا على المباراة تمامًا حتى الهدف الثاني، وبعده قام ميدلزبره بتغيير أسلوب لعبه واللعب بمهاجمين والاعتماد على كرات طويلة لهما، لذا قررنا اللعب بمدافع إضافي لكننا ارتكبنا خطأ بجعلهم يدفعونا لمنطقة الجزاء أكثر من اللازم".

وتابع: "بعد ذلك شهدنا 15 دقيقة قتالية لم يصنع فيها ميدلزبره فرصًا لكن كان قريبًا من مناطق الخطر، وكانت المباراة حية حتى الثواني الأخيرة".

وأضاف عندما تم سؤاله عن أيهما يفضل الحصول على المركز الرابع أم الفوز باليوروباليج، قال: "أفضّل تحقيق اليوروباليج.. كلاهما يمنحانا المشاركة في دوري الأبطال، لكن تحقيق اليوروباليج يمنحنا بطولة وهيبة، وكذلك فرصة لعب السوبر الأوروبي".

وأسرد: "لكن من الممكن ألا نحقق اليوروباليج لذا من المهم أن نواصل القتال على التوب 4 قدر الإمكان كما فعلنا اليوم بدون العديد من اللاعبين".

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وتوجه أحد الصحفيين بالسؤال للمدرب البرتغالي قائلا، هل تشعر أنك حققت العدالة لصديقك كارانكا (المقال من تدريب مديلزبره) بالفوز اليوم؟

مورينيو: "لا، العدالة لكارانكا تتمثل فيما حققه هنا مع ميدلزبره، لا أحد يمكنه مسح الإنجازات التي يحققها مدرب مع أي فريق، تمت إقالتي من تشيلسي ولا يحبوني الآن لكن لا يمكنهم مسح تاريخي معهم".

مضيفًا: "أيتور أتى لميدلزبره وهو على وشك الهبوط لليج 2 فأنقذهم ووصل لنهائي البلاي أوف وسنحت له فرصة ترك النادي لكنه لم يغادر".

وتابع: "ثم صعد للبريميرليج وسنحت له فرصة ترك النادي ورفضها وأنا أعلم ما أتحدث عنه حين أقول إنه كان يمكنه الرحيل لنادٍ أفضل لكنه رفض وبقى، لكنه بقى من أجل الجماهير والإدارة واللاعبين وخسر فرصة تدريب نادٍ أفضل -أكرر أنني أعلم ما أتحدث عنه- وفي النهاية تتم إقالته".

واختتم، "لكن هذه هي كرة القدم، وأنا متأكد أنه يريد بقاء فريقه في الدوري، وبقاء جماهير ميدلزبره في البريميرليج".