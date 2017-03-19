أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مبابي يتخطى رقم هنري في الدوري الفرنسي

Google+ Print
مبابي يتخطى رقم هنري في الدوري الفرنسي مبابي يتخطى رقم هنري في الدوري الفرنسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

واصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم موناكو معدله التهديفي القوي، بإحراز ثنائية في مرمى كان، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

وأشارت "أوبتا" في إحصائية لها، إلى أن كيليان مبابي بات أصغر لاعب يسجل 13 هدفًا في الدوري الفرنسي منذ 30 عاما، وذلك ببلوغه 18 عامًا وثلاثة أيام.

شاهد أيضا

وأضافت أيضًا أن مهاجم موناكو كسر بهذا الإنجاز، الرقم المسجل باسم النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري مهاجم موناكو وأرسنال وبرشلونة السابق، حيث سجل نفس العدد من الأهداف ببلوغه 19 عامًا وثلاثة أيام.

ويملك مبابي معدلا تهديفيا قويا، حيث سجل 11 هدفًا في آخر 7 مباريات لموناكو في كل البطولات، بواقع "هاتريك" في مرمى ميتز، وهدفين في مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري الأبطال، وثنائية في نانت وكان، وهدفًا وحيدًا أمام كل من أولمبيك ليون، بوردو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل