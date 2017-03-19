مبابي يتخطى رقم هنري في الدوري الفرنسي

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واصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم موناكو معدله التهديفي القوي، بإحراز ثنائية في مرمى كان، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

وأشارت شبكة "أوبتا" في إحصائية لها، إلى أن كيليان مبابي بات أصغر لاعب يسجل 13 هدفًا في الدوري الفرنسي منذ 30 عاما، وذلك ببلوغه 18 عامًا وثلاثة أيام.

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وأضافت أيضًا أن مهاجم موناكو كسر بهذا الإنجاز، الرقم المسجل باسم النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري مهاجم موناكو وأرسنال وبرشلونة السابق، حيث سجل نفس العدد من الأهداف ببلوغه 19 عامًا وثلاثة أيام.

ويملك مبابي معدلا تهديفيا قويا، حيث سجل 11 هدفًا في آخر 7 مباريات لموناكو في كل البطولات، بواقع "هاتريك" في مرمى ميتز، وهدفين في مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري الأبطال، وثنائية في نانت وكان، وهدفًا وحيدًا أمام كل من أولمبيك ليون، بوردو.