تشافي يقدم نصيحة لبرشلونة: «تعاقدوا مع هذا اللاعب»

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قدم تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق، ونادي السد القطري حاليًا، نصيحة للفريق الكتالوني، بالتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة تصريحات لتشافي، اليوم الأحد، بعد تأهل برشلونة التاريخي على حساب الفريق الفرنسي قال فيها: "فيراتي صغير الحجم مثلي تمامًا، ولا يفقد الكرة بسهولة، لديه أسلوب لا يُصدق، أحب أن أراه بقميص برشلونة".

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وعندما سئل عن المباراة بين برشلونة وباريس سان جيرمان قال تشافي: "إذا أردت أن أسلط الضوء على لاعب في هذه المباراة، فإني سأختار ماركو فيراتي".

وأشار العديد من التقارير مؤخرًا إلى اهتمام العديد من الأندية الأوروبية العملاقة لضم ماركو فيراتي، ومن بينها برشلونة الإسباني.