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أتلتيكو مدريد يزيد من جراح إشبيلية في الليجا

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أتلتيكو مدريد يزيد من جراح إشبيلية في الليجا أتلتيكو مدريد يزيد من جراح إشبيلية في الليجا

التحرير

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استطاع فريق أتلتيكو مدريد الفوز على فريق إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، على ملعب فيسنتي كالديرون.

سجل أتلتيكو الهدف الأول في المباراة عن طريق المدافع جودين في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، ثم سجل المهاجم الفرنسي جريزمان هدف أتلتيكو الثاني في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، قبل أن يسجل كوكي ثالث أهداف الفريق المدريدي في الدقيقة الـ77، وسجل كوريا هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة الـ85.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 55 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 57 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا".

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