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لجنة خاصة لبحث إصدار تراخيص مؤقتة لمصانع الألومنيوم بميت غمر

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مصراوي Masrawy

لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (1)لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (1)

لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (2)لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (2)

لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (3)لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (3)

لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (4)لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (4)

لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (5)لقاء المحافظ مع ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم (5)

الدقهلية - رامي محمود:

أمر محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الاشتراطات والضوابط اللازمة لاستخراج رخص مؤقتة لمصانع الألمونيوم في مركز ميت غمر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ممثلي أصحاب مصانع الألمونيوم في ميت غمر، مساء اليوم الأحد، إذ استعرض معهم السبل الكفيلة بإزالة العقبات أمام منشآتهم وتشجيع الاستثمار.

وتقرر أن يترأس اللجنة المهندس مختار الخولي سكرتير المحافظ المساعد، على أن تضم المعنيين من الري والزراعة والطرق وجهاز شؤون البيئة والقوى العاملة والإسكان والغرفة التجارية ورئاسة مدينة ميت غمر ومركز تيسير الأعمال وممثلي الصناعات.

وخلال اللقاء، شدد الشعراوي على ضرورة وضع خطة زمنية واضحة المعالم للحلول طويلة الأجل بعد انقضاء مدة الرخصة المؤقتة للمضانع المذكورة.

كما وجه إلى ضرورة التزام أصحاب المصانع باشتراطات الأمن الصناعي، والحصول على جميع الموافقات الزراعية، وعقب على ذلك بأنه "لا تشدد ولا تسيب".​

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