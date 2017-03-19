«كابتن أمريكا» و«طرزان».. مصريون أثاروا السخرية في «أراب جوت تالنت»

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مع انطلاق الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب جوت تالنت"، شهد الأسبوع الماضي ظهور عدد من المشتركين المصريين، الذين نجح بعضهم في التأهل لمرحلة نصف النهائيات، في حين فشل آخرون في التقدم للمرحلة التالية، بل ونال بعضهم السخرية من لجنة التحكيم.

واعتبر البعض أن ما حدث يُعد "إحراجًا متعمدًا" للمشتركين المصريين بشكل خاص من قبل لجنة التحكيم، حيث من المفترض أن اللجنة تجري اختبارات أولية، ثم يتم إرسال المشتركين إلى لبنان لاستكمال المسابقة.

ونستعرض في السطور التالية 5 مصريين شاركوا في هذا الموسم من المسابقة وأثاروا سخرية اللجنة:

1- عادل سعيد

في الحلقة الثانية من "آراب جوت تالنت"، أمس السبت، حاول المشترك المصري "عادل سعيد" استعراض موهبته في الغناء، فما كان من اللجنة المكونة من الفنان أحمد حلمي وعلي جابر ونجوى كرم، إلا أنها انهالت عليه بالسخرية والانتقادات، خاصة بسبب طريقة نطقه للغة الإنجليزية.

ولم يتوقف "عادل سعيد" عند التحدث بالإنجليزية بطريقة خاطئة فقط؛ وإنما أصرّ على الغناء بينما لا يتمتع بأي موهبة غنائية أو صوت جذاب، وهو ما استفز اللجنة التي صوتت له بـ"لا".



2- فريق Egyptian Super hero

بأزياء الأبطال الخارقين، ظهر فريق مصري مكون من أربع شباب يرتدون ملابس كابتن أمريكا وسوبر مان وسبايدر مان وبات مان، وأدوا عرضًا فشل في إبهار لجنة التحكيم التي أنهارت عليهم بالتعليقات السلبية، حيث علّق علي جابر: "عرض تافه"، بينما قال حلمي: "ماشوفتش أي حاجة خارقة في العرض".



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3- مصطفى صادق

"أنا كاتب وممثل ومغني ومنتج سينمائي وطبيب و و و".. هكذا قدّم المشترك المصري "مصطفى صادق" نفسه، والذي عرف بأنه لقب صاحب أطرف عرض في "اراب جوت تالنت"، حيث عزف على آلة الآرجن وظهر على المسرح بجانبه سيارة صغيرة معطلة يغني لها، ولكنه لم يستطع إقناع اللجنة بمواهبة بل وسخر منه الكثيرون.



4- أحمد عبد الباري

صدم المتسابق المصري أحمد عبد الباري، في أولى حلقات البرنامج، الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بعد تقديم عرض للفنون القتالية مستوحى من شخصية "طرزان"، ولم يلق "عبد البارى" استحسان أي من أعضاء اللجنة، بل وتطاول عليهم، قائلًا: "أنا المفروض أكون معكم في لجنة التحيكم لأن لدي خبرة كبيرة"، وأحرج الفنان أحمد حلمي بادعائه أنه يغير منه، وطلب رأي مقدّمة البرنامج "ريا أبي راشد"، قائلًا "إنها تقابل النجوم وبالتالي هي التي تستطيع الحكم عليه".



5- أماني صابر

خليفة سعاد حسني، هكذا عرفت المتسابقة "أماني صابر"، من مصر، بعد إطلالتها التي ظهرت بها في أولى حلقات الموسم الخامس من البرنامج، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا أحمر اللون وقبعة بيضاء، ولكنها صدمت الجمهور واللجنة بأدائها لشخصية "السندريلا"، بعد أن قدّمت أغنية "الدنيا ربيع"، وحصدت "أماني" ثلاثة "لا" من لجنة التحكيم، حيث قال لها علي جابر: "أنتي صوتك وحش ومش عارفة تغني"، بينما علّق حلمي: "أنا لو قلت لك نعم هكون بضرك".

الإعلامية "ريهام سعيد" استضافة "أماني صابر" في برنامجها "صبايا الخير" قبل أيام قليلة، واتهمت البرنامج باستغلالها والسخرية منها بطريقة مسيئة، موضحة أن المسئولين عن البرنامج في القاهرة أكدوا لها نجاحها وأنها ستسافر إلى لبنان لاستكمال المرحلة التالية من البرنامج، وأوقع بها هناك حيث أصبحت مشاعًا للسخرية.