«الهلال وسونترال أفريكان وسانت جورج» يتأهلون لدور المجموعات بإفريقيا

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نجح فريق الهلال السوداني في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما فاز علي نظيره بورت لوريس الموريشيس، بمجموع المبارتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5 - 2، في إطار مباريات دور الـ32 من المسابقة.

ومن نفس الدور تأهل أيضًا فريق سونترال أفريكان سوسيتي الزمبابوي، على حساب مازيمبي الكونغولي، بعدما تعادل الفريقان في المباراة الأولي بنتيجة 1 - 1 علي ملعب مازيمبي في مباراة الذهاب، ليتعادلا أيضًا بنتيجة 0 - 0، علي ملعب سونترال، وبذلك يتأهل الفريق الزمبابوي.

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كما تمكن فريق سانت جورج الإثيوبي، من التأهل إلى دور الـ16، بعد أن فاز على فريق ليوبارد الكونغولي، بنتيجة 3 - 0 في مجموع المبارتين ذهابًا وإيابًا.

وبهذه النتيجة يذهب كل من فريق بورت لوريس، ومازيمبي، وليوبارد، إلى دور الـ32 مقرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن فشلوا في التأهل.