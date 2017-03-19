بالأرقام.. عقدة «خارج الديار» تلازم البدري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكن النادي الأهلي من خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل السلبي أمام نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، مستغلًا نتيجة الإياب وتفوق الأهلي بهدف دون رد.

وتُشير الأرقام بتصدر عقدة لحسام البدري المدير الفني للفريق، وعجزه عن تحقيق فوز «خارج الديار» منذ مباراة الترجي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز بها بهدفين مقابل هدف.

حسام البدري المدير الفني الحالي للأهلي، كان قد قاد الفريق الأحمر فنيا في ولايتين سابقتين، لتكون الفترة الحالية هي الولاية الثالثة له.

ويوضح لكم «التحرير» أرقام البدري..

- 3 مباريات فقط من بين 13 مباراة خارج الديار فاز فيها الأهلي مع البدري في إفريقيا حيث فاز أمام الزمالك والترجي 2012 وتوسكر الكيني 2013.

شاهد أيضا

- احتاج البدري لـ 540 دقيقة مع الأهلي ليحقق الفوز الأول خارج أرضه في المبارايات الإفريقية.

- 6 مباريات على التوالي خارج أرضه لم يفز فيها الأهلي تحت قيادة البدري في دوري الأبطال نسخة 2010، حيث خسر أمام كل من "جانزر الزيمبابوي بنتيجة 1-0، والاتحاد الليبي 2-0، وشبيبة القبائل الجزائري 1-0، الاسماعيلي 4-2، الترجي التونسي 1-0، وتعادل مع هارتلاند النيجيري 1-1.

- في نسخة 2012، حقق البدري مع الأهلي أول فوز له خارج الأرض أمام الزمالك، أما أول فوز حققه أمام فريق "غير مصري" فكان في نهائي 2012 أمام الترجي بنتيجة 2-1، بعد 3 مباريات أخرى لم يحقق فيها الفوز خارج الديار "تعادل مع تشيلسي الغاني 1-1 ، وخسر من مازيمبي الكونغولي 2-0، وتعادل مع سان شاين ستارز النيجيري 3-3."