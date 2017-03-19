«الكاف» يحدد موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إجراء قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال عقب انتهاء مباريات «ملحق الكونفيدرالية»، الذي ينطلق يوم 11 من أبريل القادم بمباريات الذهاب على أن تقام لقاءات العودة بعده بأسبوع.

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ومن المعروف أن الفرق التي خرجت من دور الـ32 لدوري الأبطال تنتقل للعب في «ملحق الكونفيدرالية»، ومن ثمّ ينتظر الأهلي الذي تأهل لدور الـ16 لدوري الأبطال تحديد قُرعة دور المجموعات؛ بعدما نجح في إقصاء فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، عقب فوزه بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالقاهرة وتعادله سلبيًا في مباراة العودة التي أقيمت اليوم، الأحد، بجوهانسبرج.