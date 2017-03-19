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بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة الأربعاء

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بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة الأربعاء بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة الأربعاء

التحرير

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تقرر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الأربعاء المقبل، قادمة من نيجيريا، بعد مواجهة فريق رينجرز في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 1-2.

وتأهل الزمالك لدور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة أمام رينجرز بهدفين مقابل هدف، بعدما فاز بمباراة الذهاب في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

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ومن المنتظر أن تقام قرعة دور الـ 16 بدوري الابطال عقب الانتهاء من مباريات دور الـ32 (ب) من بطولة الكونفدرالية الافريقية والتي يشارك فيها ناديي سموحة والمصري البورسعيدي.

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