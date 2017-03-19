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هل يقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بإفريقيا؟.. التصنيف يجيب

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هل يقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بإفريقيا؟.. التصنيف يجيب هل يقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بإفريقيا؟.. التصنيف يجيب

التحرير

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بعد إسدال الستار عن مواجهات دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا، وتأهل 16 فريقا إلى دور المجموعات، وتقسيم الأندية المتأهلة إلى أربعة مجموعات، تتكون كل واحدة منها من 4 فرق، وسيتأهل من خلالها صاحبا المركزين الأول والثاني.

واستطاع النادي الأهلي والزمالك التأهل إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، وتربع كلاهما على مجموعة بمفرده، متفادين بذلك مقابلة بعضهما في دور المجموعات.

ويشهد دور المجموعات، تصادما عربيا بين الفرق بسبب وجودهم في التصنيف الأول والثاني.

وتستعرض «التحرير»، تصنيف الفرق المشاركة بدوري أبطال إفريقيا، وهو كالآتي:

التصنيف الأول: الأهلي، الزمالك، صن داونز الجنوب إفريقي، النجم الساحلي التونسي.

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التصنيف الثاني: الهلال السوداني، الوداد المغربي، الترجي التونسي، اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثالث: القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فيتا كلوب الانجولي، أهلي طرابلس الليبي

التصنيف الرابع: سان جورج الأثيوبي، كابس يونايتد الزيمبابوي، زاناكو الزامبي، فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي. 

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إجراء قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال عقب انتهاء مباريات «ملحق الكونفدرالية»، الذي ينطلق يوم 11 من أبريل القادم بمباريات الذهاب على أن تقام لقاءات العودة بعده بأسبوع.

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التحرير

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