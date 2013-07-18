محامى يتقدم ببلاغ يتهم "عاشور" بإهدار مال النقابة فى شاليهات الغردقة

تقدم محامى بمدينة الغردقة، يدعى محمد نظير القاضى ببلاغ إلى المحامى العام بالبحر الأحمر المستشار محمد ياسين يتهم فيه سامح عاشور نقيب المحاميين بإهدار مال النقابة المتمثل فى شاليهات النقابة بمدينة الغردقة.

وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 347 عرائض كلى البحر الأحمر أن شاليهات النقابة ما هى إلا عبارة عن قرية سياحية مجهزة تحتوى على 64 "شاليه" بمنطقة المركز السياحى بالغردقة كاملة المرافق بمساحة 80مx50م بها عدد 2 حمام سباحة وملعب كرة طائرة ومطعم وملاعب أطفال وحدائق.

وأوضح المحامى فى البلاغ أنه بتاريخ 26 مارس 2012، فى اجتماع النقابات الفرعية بالقاهرة تحدثت مع نقيب المحاميين بالرغبة فى ترك الشاليهات لنقابة محاميين البحر الأحمر من أجل إدارتها ودخل العائد إلى النقابة العامة وجزء إلى الفرعية ومن أجل استغلاله نادى لمحامى البحر الأحمر لعدم وجود نادى لهم، إلا أنه رفض بشدة وقال إن دخل هذا المكان سوف يدخل فى صندوق المعاشات وسوف يتم استغلاله بمعرفة النقابة العامة دون تدخل من الفرعية.

وأضاف فى البلاغ بأنه منذ ذلك التاريخ لم يتم الاستفادة من المكان واستغلاله الأمر الذى لحقنا منه خسارة تقدر بأكثر من مليون جنيه الأمر الذى يعد إهدارا لأموال نقابة المحاميين وسوء استخدام وقد تعرض لأكثر من جريمة سرقة مما أدى إلى تبديد معظم المنقولات الموجودة داخل المكان.

وطالب البلاغ بفتح التحقيق مع نقيب المحامين فى البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المعاينات اللازمة وسماع أقوال الشهود لوقف نزيف أموال النقابة المهدرة.