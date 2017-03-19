بالصور.. وقفة احتجاجية بعد اختفاء طالبة في قنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

نظم عدد من أهالي منطقة الشيخ محسن في مدينة قنا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدرسة الصنايع، احتجاجًا على اختفاء طالبة ثانوية عامة، منذ 10 أيام.

وطالب المحتجون خلال وقفتهم الأجهزة الأمنية بسرعة استعادت الطالبة المتغيبة.

وقال نشأت لبيب، والد الطالبة المتغيبة (مارينا) إن ابنته خرجت في الثامن من مارس الجاري، لحضور درس خصوصي، إلا أنها لم تصل إلى مكان الدرس ولم تعد إلى منزلها، مضيفًا أنه حرر محضرًا بعد 24 ساعة من تغيبها في قسم قنا، حمل رقم 1648 لسنة 2016 إداري، وسط وعود أمنية بإعادتها منذ 10 أيام مرت "دون جدوى". ​