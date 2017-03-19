محافظ الإسماعيلية: تسليم جميع أسر العريش النازحة شقق مفروشة

كتبت – سحر عزام :

قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، الأحد، إن الأسر القبطية النازحة من مدينة العريش بشمال سيناء خوفًا من التهديدات الأمنية تسلمت شقق مفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية في الإسماعيلية لتكون مقر ضيافة لهم بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف طاهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الإسكان وفرت 120 شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي التي لم تطرح بعد وتم توزيعها على جميع الأسر الوافدة من العريش.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن هناك حصر كامل وشامل لكل الأسر الوافدة من العريش لتوفير فرص عمل لهم من خلال ملتقى التوظيف وفي القطاع الخاص، لافتًا لعدم وقوع ضرر على موظفي الحكومة منهم واعتبار مدة إقامتهم في الإسماعيلية أجازة أو مأمورية.