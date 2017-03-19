وزير الخارجية الألماني: أردوغان تجاوز الحدود

برلين - (أ ف ب):

قال وزير الخارجية الألماني أنه أبلغ نظيره التركي، الأحد، أن رئيسه تجاوز الحدود باتهامه المستشارة أنجيلا ميركل شخصيًا بـ"ممارسات نازية".

وقال الوزير سيجمار جابرييل لصحيفة "باسايور نيو برس" الألمانية في عددها الذي يصدر، الإثنين، "نحن متسامحون لكننا لسنا حمقى، ولذلك أبلغت بوضوح تام زميلي التركي، مولود تشاوش أوغلو، أنه تم تجاوز حدود معينة إثر التصريحات الصادمة لرجب أردوغان.