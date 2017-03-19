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عضو مجمع البحوث الإسلامية: تحريم الاحتفال بعيد الأم قصور في الفكر

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عضو مجمع البحوث الإسلامية: تحريم الاحتفال بعيد الأم قصور في الفكر عضو مجمع البحوث الإسلامية: تحريم الاحتفال بعيد الأم قصور في الفكر

مصراوي Masrawy

الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية

كتبت– سحر عزام:

استنكر الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تحريم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية الاحتفال بعيد الأم بدعوى أنه بدعة مستوردة من الخارج وأن المشاركة فيه حرام.

وقال النجار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن تحريم عيد الأم يدل على قصور في الفكر وإن الدين الإسلامي أوجب بر الأم في أكثر من آية قرآنية وحديث شريف، مشيرًا إلى أن الأمومة تعد مظهر من مظاهر رحمة الله للخلق والبشرية.

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، عدم جواز تحريم ياسر برهامي لعيد الأم أو غيره من الأمور، موضحا أن الإفتاء يحتاج لعلماء متخصصين يقومون بفهم النص ومراعاة الواقع.

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