مشادات بين الأهالى ومسيرة لمؤيدى مرسى بمدينة الغردقة

نظم العشرات من المنتمين للتيارات الإسلامية مسيرة بمدينة الغردقة انطلقت من ميدان الدهار وجابت شوارع الغردقة، وكذلك مرت بشارع سوق البزارات، وقاموا بالتظاهر أمام نقطة شرطة السياحة المتواجدة داخل السوق.

ونشبت مشادات كلامية بين المتظاهرين الإسلاميين وبعض الأهالى مما أدى بضباط شرطة السياحة بالنقطة لإطلاق بعض النيران فى الهواء وبعض القنابل المسيلة للدموع، لفض تظاهرهم أمام نقطة شرطة السياحة، ونجحت فى ذلك.

وانطلقت المسيرة بعد ذلك إلى نهاية شارع السوق مرورا بمنطقة الأتوبيس ثم شارع النصر ثم العودة إلى ميدان الدهار مرة أخرى.