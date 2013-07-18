أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مشادات بين الأهالى ومسيرة لمؤيدى مرسى بمدينة الغردقة

Google+ Print
مشادات بين الأهالى ومسيرة لمؤيدى مرسى بمدينة الغردقة مشادات بين الأهالى ومسيرة لمؤيدى مرسى بمدينة الغردقة

نظم العشرات من المنتمين للتيارات الإسلامية مسيرة بمدينة الغردقة انطلقت من ميدان الدهار وجابت شوارع الغردقة، وكذلك مرت بشارع سوق البزارات، وقاموا بالتظاهر أمام نقطة شرطة السياحة المتواجدة داخل السوق.

ونشبت مشادات كلامية بين المتظاهرين الإسلاميين وبعض الأهالى مما أدى بضباط شرطة السياحة بالنقطة لإطلاق بعض النيران فى الهواء وبعض القنابل المسيلة للدموع، لفض تظاهرهم أمام نقطة شرطة السياحة، ونجحت فى ذلك.

وانطلقت المسيرة بعد ذلك إلى نهاية شارع السوق مرورا بمنطقة الأتوبيس ثم شارع النصر ثم العودة إلى ميدان الدهار مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365