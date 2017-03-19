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وزير التعليم يُعيّن رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة جمعية المعاهد القومية

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وزير التعليم يُعيّن رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة جمعية المعاهد القومية وزير التعليم يُعيّن رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة جمعية المعاهد القومية

مصراوي Masrawy

الدكتور طارق شوقي

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا بتعيين عزة شعبان بدر عكاشة -وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية سابقًا- رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، بدلًا من مدحت مصطفى حسن.

وتضمن القرار تعيين نرمين حسن محروس أبو جازية، المدير التنفيذي لمؤسسة الألفي للتنمية البشرية، عضوًا بمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، بدلًا من حامد حسن صقر.

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