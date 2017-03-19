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16 مصابًا في انقلاب سيارة بالأقصر

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16 مصابًا في انقلاب سيارة بالأقصر 16 مصابًا في انقلاب سيارة بالأقصر

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة - ارشيفية

الأقصر - محمد محروس:

أصيب 16 من عمال إحدى المزارع في محافظة الأقصر في انقلاب سيارة وقع مساء اليوم الأحد على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا.

ونقلت 12 سيارة إسعاف 10 من المصابين إلى مستشفى إسنا المركزي، بينما نقل 6 آخرين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج.

وتلقى مدير أمن الأقصر، اللواء عصام الحملي، إخطارًا من مستشفى إسنا المركزي بالحادث واستقبال المصابين الذي تراوحت إصاباتهم بين الكسور والكدمات.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة للتحقيق.​

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