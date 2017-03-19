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نواب إيرانيون ينتقدون موجة اعتقالات ضد الصحفيين

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نواب إيرانيون ينتقدون موجة اعتقالات ضد الصحفيين نواب إيرانيون ينتقدون موجة اعتقالات ضد الصحفيين

مصراوي Masrawy

البرلمان الايراني

طهران - (أ ش أ):

انتقد نواب إيرانيون، موجة الاعتقالات التي طالت عددًا كبيرًا من الصحفيين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 مايو المقبل.

وعبر النائب الإصلاحي عن العاصمة طهران محمود صادقي، حسبما ذكرت قناة "العربية الحدث" ، الأحد، عن قلقه إزاء حملة الاعتقالات التي شنها جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين المقربين من الإصلاحيين.

ودعا صادقي قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري إلى ضرورة وقوف المؤسسة العسكرية على الحياد أثناء الانتخابات وعدم الدخول في الصراعات السياسية، منتقدا موجة الاعتقالات التي طالت ناشطين إعلاميين مقربين من الإصلاحيين، خاصة من يديرون قنوات عبر تطبيق "تلجرام" الأكثر شعبية في إيران.

وأعلنت شرطة مراقبة الإنترنت في إيران "فتا" اعتقال 12 من مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات تطبيق "تلجرام" لقربهم من الإصلاحيين الداعمين للرئيس حسن روحاني.

يذكر أن مؤسسات دولية كمنظمة "مراسلون بلا حدود" تصنف إيران في صدر قائمة الدول المنتهكة لحرية الإعلام.

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مصراوي Masrawy

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