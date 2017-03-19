وزير النقل من البحيرة: الانتهاء من كوبرى دمنهور الشهر المقبل

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأحد، إنه سيتم الانتهاء من أعمال كوبري دمنهور العلوي، نهاية الشهر المقبل، وذلك خلال تفقده الكوبري، الذي تكلف 151 مليون جنيه.

وعبر عرفات عن استيائه الشديد من حالة طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، الذي شهد العديد من الحوادث، معلنًا عن تطوير شامل لهذا الطريق الحيوي وإغلاق جميع الفتحات المرورية غير القانونية، موجهًا بإنشاء كباري علوية صغيرة أمام القرى الواقعة على الطريق لمواجهة التكدس المروري وتقليل عدد الحوادث على هذا الطريق.

كان وزير النقل وصل بشكل مفاجئ إلى مدينة دمنهور لتفقد عدد من المشروعات الخدمية منها إنشاء كوبري دمنهور العلوي وكوبرى التوفيقية الواقعين على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي.