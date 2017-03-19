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توزيع 24 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة في سوهاج

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توزيع 24 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة في سوهاج توزيع 24 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة في سوهاج

التحرير

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، عن توفير 24 ألف كرتونة سلع غذائية ومواد تموينية كدعم من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بمحافظة سوهاج.

وأضاف عبد المنعم تحتوي الكرتونة على: 3 أكياس مكرونة، كيلو سكر، كيلو أرز، كيلو فول، كيلو سمن، علبة صلصة، باكو شاي، وتبلغ تكلفة الكرتونة 80 جنيهًا، لتباع للمواطن بـ25 جنيهًا.

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وذكر أنه جاري توزيع الكراتين بالتعاون مع الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة وتحت إشراف من القوات المسلحة، مشيرًا إلى إقبال أهالي ومواطني سوهاج عليها وعلى منافذ القوات المسلحة بمختلف مراكز المحافظة والتي توفر الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة وتنافسية.

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التحرير

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