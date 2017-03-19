أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مكرم محمد أحمد: السيسي يحارب الإرهاب بمفرده.. ونظام مبارك لن يعود

Google+ Print
مكرم محمد أحمد: السيسي يحارب الإرهاب بمفرده.. ونظام مبارك لن يعود مكرم محمد أحمد: السيسي يحارب الإرهاب بمفرده.. ونظام مبارك لن يعود

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح  يحارب بمفرده الإرهاب نيابة عن العالم، وتعرض لحصار من قبل قوى دولية، وما زال يقاتل وحيدًا.

وأضاف مكرم، خلال برنامج لقائه ببرنامج "بالوقة والقلم"، مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المذاع على قناة "ten"، : "التاريخ لا يعيد نفسه وكل ما يتردد عن قيام أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعادة نظامه مرة أخرى غير صحيح".

شاهد أيضا

وأوضح النقيب الأسبق، أن المشهد الإعلامي الآن يمر بأزمات صعبة، مشيرًا إلى أن الصحافة القومية تواجه مشاكل كثيرة بشأن العجز المحاصر لها في مواردها المالية، وماسبيرو أصبح غير قادر على منافسة القنوات الخاصة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب