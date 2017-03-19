مكرم محمد أحمد: السيسي يحارب الإرهاب بمفرده.. ونظام مبارك لن يعود

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحارب بمفرده الإرهاب نيابة عن العالم، وتعرض لحصار من قبل قوى دولية، وما زال يقاتل وحيدًا.

وأضاف مكرم، خلال برنامج لقائه ببرنامج "بالوقة والقلم"، مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المذاع على قناة "ten"، : "التاريخ لا يعيد نفسه وكل ما يتردد عن قيام أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعادة نظامه مرة أخرى غير صحيح".

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وأوضح النقيب الأسبق، أن المشهد الإعلامي الآن يمر بأزمات صعبة، مشيرًا إلى أن الصحافة القومية تواجه مشاكل كثيرة بشأن العجز المحاصر لها في مواردها المالية، وماسبيرو أصبح غير قادر على منافسة القنوات الخاصة.