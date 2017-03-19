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فيديو| برلمانية: «الزبالين مهمشين وأكشاك القمامة أشعلت الأزمة»

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فيديو| برلمانية: «الزبالين مهمشين وأكشاك القمامة أشعلت الأزمة» فيديو| برلمانية: «الزبالين مهمشين وأكشاك القمامة أشعلت الأزمة»

التحرير

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استنكرت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تهميش جامعي القمامة، مؤكدة أنه سيكون هناك لجنة نقابية فرعية لجامعي القمامة تحت رعاية اتحاد العمال المصري.

وأضافت جاب الله، خلال لقائها ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة "الحياة"، "إحنا همشنا الناس دي من 2012 وهما شغالين في طاحونه، الناس دي بتصحى من الفجر ومعندهمش إجازات، وبيتعرضوا لمخلفات مرور وهما ماشين في الشارع".

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وتابعت: "مش لاقيين حد مسئول عن جامعي القمامة، عشان كده الناس بتستغل بدلة جامعي القمامة ويتم تأجيرها بالساعة واستخدمها في أعمال النصب والشحاتة"، مؤكدة أن أكشاك القمامة هي الفتيل الذي أشعل الأزمة.

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التحرير

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