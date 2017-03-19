وزير الصحة يقدم للرئيس تقريرًا عن حالات التسمم في مدارس سوهاج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.

وزير الصحة قدَّم تقريراً مبدئياً عن تطور الحالة الصحية للمواطنين الذين تعرضوا لنزلات معوية بمنطقة شبرا الخيمة، حيث عرض الإجراءات الصحية والوقائية التي تم اتخاذها والفحوصات الطبية التي تقوم بها الوزارة للوقوف على سبب الإصابة، مؤكداً حرص وزارة الصحة على توفير الرعاية الصحية للمصابين بمستشفياتها والمتابعة الدورية والمكثفة لحالاتهم.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار، بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لأفراد الأسرتين المصابتين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما أطمأن الرئيس من الوزير على حالة تلاميذ المدارس الابتدائية في سوهاج الذين أصيبوا بحالات إعياء، حيث قدم عماد الدين تقريراً حول أعمال اللجنة التي وجه الرئيس بتشكيلها والإجراءات العلاجية التي تم اتخاذها، مشيراً إلى أن سبعة مستشفيات بمحافظة سوهاج قد استقبلت 3356 تلميذاً من عشر مدارس في هذه الواقعة، وقد تم إخلاء جميع هؤلاء التلاميذ من المستشفيات في غضون 48 ساعة من استقبالهم، وذلك عقب التأكد من سلامتهم جميعاً وتوفير العلاج اللازم لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الجاري إعداده، حيث عرض الوزير المحاور الرئيسية التي يستند إليها القانون، والذي يهدف إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحي في إطار نظام تكافلي وإلزامي، مشيراً إلى أن القانون الجديد يسعي لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هي الاسرة وليس الفرد.

شاهد أيضا

وأوضح "عماد الدين" أن قانون التأمين الصحي الجديد سيتضمن أيضاً إنشاء ثلاثة كيانات أساسية تشمل هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المعنية بالتمويل، والهيئة المصرية للجودة والاعتماد، وهيئة الرعاية الصحية المنوط بها تقديم الخدمات الصحية، مضيفاً أنه جاري مناقشة مشروع القانون في إطار مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده وإرساله إلى مجلس النواب.

الوزير تطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى الجهود التي تتم لتعزيز وتطوير معايير الأنظمة الرقابية على الدواء، كما عرض الموقف بالنسبة لجهود تطوير ورفع كفاءة مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، سواء تلك التابعة للتأمين الصحي أو للمؤسسات التعليمية، فضلاً عن الخطوات التي تقوم بها الوزارة لإنشاء المستشفيات الجديدة، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة بعدد من المحافظات.

كما تناول الوزير التعاون القائم بين "الصحة" وصندوق تحيا مصر والمجتمع المدني من أجل تطوير مستشفيات التكامل وتحسين مرافقها وخدماتها، إضافة على تحويل عدد من مستشفيات التكامل إلى معاهد فنية طبية متخصصة في عدد من محافظات مصر، منوهاً إلى أن تلك الجهود قد أسفرت عن تطوير 48 مستشفى للتكامل في الصعيد وتحويلها إلى مستشفيات متخصصة لأمراض النساء والأطفال، فضلاً عن دخول 153 مستشفى من مستشفيات التكامل في الخدمة خلال عامين من أصل 402 مستشفى كانت غير مستغلة، وأضاف أنه جاري العمل على تطوير 45 مستشفى إضافية من مستشفيات التكامل في أنحاء مصر، بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع، ضرورة متابعة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة بمختلف المحافظات وإنشاء مزيد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المجهزة بأحدث المعدات، ولاسيما بالمناطق النائية ومحافظات الصعيد، بما يساهم في التخفيف عن أهالي تلك المناطق وعدم احتياجهم للانتقال إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج.