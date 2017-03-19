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بالأسماء.. "مياه قنا" تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق

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مصراوي Masrawy

مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (1)مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (1)

مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (2)مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (2)

مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (3)مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (3)

مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائقمياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق

مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (5)مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (5)

مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (6)مياه قنا تعلن المستوفيين لشروط وظيفة سائق (6)

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، اليوم الأحد، أسماء المستوفيين لشروط شغل وظيفة سائق، وحددت الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد المقبل موعدًا للاختبارات، التي تقرر لها مركز تدريب الكنوز التابع للشركة، جوار محكمة الأسرة بقنا.

وكانت الشركة أعلنت في 15 نوفمبر الماضي عن حاجتها لشغل 15 وظيفة سائق، واشترطت أن يكون المتقدم من أبناء محافظة قنا، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ الإعلان، ويحمل رخصة قيادة درجة (أولى ـ ثانية) سارية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية (3 سنوات) أو أعفي منها نهائيًا، وأن يكون يجيد القراءة والكتابة "حاصل على شهادة التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية".​

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