​​سفينة حاويات تغادر ميناء غرب بورسعيد بعد سداد رسوم اصطدامها بالرصيف

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن مغادرة السفينة cosco .kaohsiunog ميناء بورسعيد الغربى، عقب سدادها رسوم اصطدامها برصيف الميناء.

وأكدت هيئة الموانيء، في بيان ​لها​، أنها أخطرت التوكيل التابعة له السفينة لسداد قيمة إصلاحها، نافية أن يكون الاصطدام نتج عن عطل بالسفينة أو بسبب الأحوال الجوية، ومؤكدة أنه حادث طبيعي يحدث عند دخول وخروج السفن من الرصيف.

يشار إلى أن السفينة المذكورة للحاويات، ودخلت ميناء غرب فجر يوم الجمعة الماضي، حاملة علم هونج كونج، ويبلغ طولها 348 مترًا، بغاطس 12.7 متر، وقادمة من ميناء سنغافورة.​