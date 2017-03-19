أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

​​سفينة حاويات تغادر ميناء غرب بورسعيد بعد سداد رسوم اصطدامها بالرصيف

Google+ Print
​​سفينة حاويات تغادر ميناء غرب بورسعيد بعد سداد رسوم اصطدامها بالرصيف ​​سفينة حاويات تغادر ميناء غرب بورسعيد بعد سداد رسوم اصطدامها بالرصيف

مصراوي Masrawy

ميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن مغادرة السفينة cosco .kaohsiunog ميناء بورسعيد الغربى، عقب سدادها رسوم اصطدامها برصيف الميناء.

وأكدت هيئة الموانيء، في بيان ​لها​، أنها أخطرت التوكيل التابعة له السفينة لسداد قيمة إصلاحها، نافية أن يكون الاصطدام نتج عن عطل بالسفينة أو بسبب الأحوال الجوية، ومؤكدة أنه حادث طبيعي يحدث عند دخول وخروج السفن من الرصيف.

يشار إلى أن السفينة المذكورة للحاويات، ودخلت ميناء غرب فجر يوم الجمعة الماضي، حاملة علم هونج كونج، ويبلغ طولها 348 مترًا، بغاطس 12.7 متر، وقادمة من ميناء سنغافورة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري