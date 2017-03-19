"بنها الجامعي" يواجه إضراب التمريض بالطلاب ​

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور يسري السعيد، مدير مستشفى بنها الجامعي، الدفع بعدد من طلاب كلية التمريض في جامعة بنها إلى المستشفى للتغلب على إضراب التمريض، الذي جاء احتجاجًا على عدم صرف مستحقات مالية.

وأشار السعيد، في تصريحات له اليوم الأحد، إن 40 ممرضة فقط من أصل 1850 هم طاقم تمريض المستشفى، استجابت لدعوة الإضراب، لافتًا إلى أن الإضراب لم ولن يؤثر على سير العمل.

وكان عدد من ممرضات مستشفى جامعة بنها دخلن إضرابًا عامًا اليوم الأحد، وامتنعن عن العمل احتجاجًا على عدم صرف مستحقات مالية وإدارية بينها بدل السهر ونظام العلاج الشامل.

ومن جانبه، أكد مدير مستشفى بنها أن إدارة المستشفى غير مسؤولة عن صرف هذه المستحقات، مشيرًا إلى أنها تخضع لبروتوكول ومخاطبات بين وزراة التعليم العالي والمالية. وأضاف أن المستشفى خطاب تلك الجهات في هذا الشأن الذي هو في الأصل خارج اختصاصه.