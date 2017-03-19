أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"بنها الجامعي" يواجه إضراب التمريض بالطلاب ​

Google+ Print
"بنها الجامعي" يواجه إضراب التمريض بالطلاب ​ "بنها الجامعي" يواجه إضراب التمريض بالطلاب ​

مصراوي Masrawy

إضراب مستشفى بنها الجامعى

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور يسري السعيد، مدير مستشفى بنها الجامعي، الدفع بعدد من طلاب كلية التمريض في جامعة بنها إلى المستشفى للتغلب على إضراب التمريض، الذي جاء احتجاجًا على عدم صرف مستحقات مالية.

وأشار السعيد، في تصريحات له اليوم الأحد، إن 40 ممرضة فقط من أصل 1850 هم طاقم تمريض المستشفى، استجابت لدعوة الإضراب، لافتًا إلى أن الإضراب لم ولن يؤثر على سير العمل.

وكان عدد من ممرضات مستشفى جامعة بنها دخلن إضرابًا عامًا اليوم الأحد، وامتنعن عن العمل احتجاجًا على عدم صرف مستحقات مالية وإدارية بينها بدل السهر ونظام العلاج الشامل.

ومن جانبه، أكد مدير مستشفى بنها أن إدارة المستشفى غير مسؤولة عن صرف هذه المستحقات، مشيرًا إلى أنها تخضع لبروتوكول ومخاطبات بين وزراة التعليم العالي والمالية. وأضاف أن المستشفى خطاب تلك الجهات في هذا الشأن الذي هو في الأصل خارج اختصاصه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري