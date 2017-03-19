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كيف أوقعت المباحث بالشرطي المتهم باختطاف وقتل "سمسار أكتوبر"؟

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كيف أوقعت المباحث بالشرطي المتهم باختطاف وقتل "سمسار أكتوبر"؟ كيف أوقعت المباحث بالشرطي المتهم باختطاف وقتل "سمسار أكتوبر"؟

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل القبض على أمين الشرطة المتهم بالمشاركة في جريمة اختطاف وقتل سمسار بأكتوبر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لأحد الأشخاص يحاول الهرب من سيارة تحمل رقم (ط ط 4679) بمنطقة ميت عقبة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، ونائبه اللواء رضا العمدة، أكدت تورط أمين الشرطة "ع. ش"، من قوة مرور أكتوبر، في اختطاف "فريد شوقي"، 28 عاما، سمسار من مقهى "المحروسة" بمول شهير بالحي الثامن بأكتوبر.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن مأمورية بقيادة العقيد محمد حامد، مفتش مباحث أكتوبر، تمكنت من ضبط المتهم بمحيط منطقة سكنه بأكتوبر.

وأشار المصدر، إلى أن الشرطي مفصول من الخدمة منذ قرابة العام، مشددا على أنه يخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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