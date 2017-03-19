راشد: توقيع اتفاقية للتدريب والتعاون السياحي المشترك مع لبنان الخميس المقبل

كتب- محمد غايات:

أكد يحيي راشد وزير السياحة، أنه سيتم توقيع اتفاقية بين مصر ودولة لبنان خلال اجتماعات اللجنة العليا للمصرية اللبنانية للتدريب والتعاون السياحي المشترك الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات حول التبادل بين البلدين في التأشيرات وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بتوريد الحاصلات الزراعية، كما سيتم توقيع اتفاقية للبيئة والقوي العاملة .

وعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين لبحث الأعداد لزيارة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري للقاهرة لحضور اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة المقرر عقدها الخميس المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، أن العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية وسوف تناقش اللجنة توطيد العلاقات، موضحا أنه سوف يوقع عددًا من للاتفاقيات والبرتوكولات في مجالات الثقافة والتجارة.