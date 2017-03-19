محافظ أسوان: تسليم خطابات تخصيص وحدات إسكان الأوقاف مايو المقبل

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، الأول من مايو موعدًا لتسليم خطابات التخصيص للمستحقين من حاجزي إسكان الأوقاف, مؤكدًا أن جهودًا مكثفة تقوم بها المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لتحديد التوقيتات النهائية للانتهاء من المشروع بكل دقة وشفافية، لتسليمها لمستحقيها في الميعاد المحدد.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان اليوم الأحد بحاجزي المشروع لعام 2008 والجاري تنفيذه بحي الصداقة الجديد في مدينة أسوان.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ مع الشباب الجهود المبذولة والموقف الحالي للمشروع بالكامل.​