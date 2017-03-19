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الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء السيسي

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الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء السيسي الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء السيسي

مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

كتب- طه عبيد:​​

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء الأحد، مطار القاهرة الدولي، في زيارة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح لبحث سبل دعم التعاون المشترك .

وتأتي الزيارة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ، ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قبيل انعقاد القمة العربية القادمة في الأردن يوم 29 مارس الجاري .

كما تتطرق المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام، لاسيما في ضوء عضوية الحالية في مجلس الأمن، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مائدة المفاوضات .

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