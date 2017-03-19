نائب برلماني: عودة الشحنات البترولية دليل على متانة العلاقة بين مصر والسعودية

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قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، إن عودة ضخ الشحنات البترولية المتعاقد عليها بين وزارة البترول المصرية وشركة أرامكو السعودية بعد توقف وصل إلى 6 أشهر، خير دليل على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين مصر والسعودية، التى لن تتأثر باختلاف وجهات النظر.

وأضاف البعلى، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين البلدين لا يمكن أن يمسه أحد حتى وإن حاول البعض الوقيعة، فإننا لن نسمح بتدخل وسيط بين البلدين، ولن ننسى العلاقات الطيبة التى تربطنا بالسعودية عبر التاريخ، لافتًا إلى ضرورة الاتحاد من أجل تكوين نسيج وطني لكل شعوب الوطن العربى وتحقيق وحدة عربية مشتركة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التكاتف بين البلدين نظرًا لتطورات المنطقة المتلاحقة، التى تتطلب اعتماد استراتيجية موحدة بين الطرفين لمواجهة التحديات الراهنة والمتغيرات الدولية، مشددًا على دور الإعلام فى إبراز العلاقات الطيبة بين البلدين وتوضيح أن مصر والسعودية ركيزتا الأمة العربية.