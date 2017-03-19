«مستقبل وطن»: تحرير طابا ذكرى أبرزت عظمة القوات المسلحة

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هنأ الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد الغرف التجارية، الشعب المصري العظيم وقيادات وجنود القوات المسلحة بذكرى يوم الكرامة "تحرير طابا" من براثن العدو الصهيوني، مؤكدا أن تلك الذكري ستظل محفورة في جبين وأوصال المصريين ومصدر فخر لهم أمد الدهر.

وأكد أبو حتة، في بيان لـ"مستقبل وطن"، اليوم الأحد، أن عظمة ووحدة صف المصريين وتفاني القوات المسلحة وبذلها الغالي والنفيس للحفاظ على هيبة وقدسية التراب المصري تجلت في ذلك اليوم العظيم، الذي سُطر فيه أسماء كل من شارك في ميادين القتال بحروف من نور في سجلات التاريخ.

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وأوضح عضو الهيئة العليا، أن القوات المسلحة المصرية هي الحصن الحصين والسد المنيع ليس لمصر فقط، بل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، لذا وجب على الجميع الوقوف بجانبها وتقديم كل أوجه الدعم لها والوقوف صفًا واحدًا ضد أي محاولة خسيسة للنيل منها وزعزعة العلاقة التي تربطها بالشعب والقائمة دوما على انحيازها المطلق لإرادته.

وناشد وزارة التربية والتعليم ضرورة إعادة تناول تلك السيّر التاريخية في المناهج التعليمية للطلاب بشكل جيد حتى يتسني لهم معرفة البطولات الحقيقية لأجدادهم، وأن يستقوا من نهلها لينشئوا على حب الوطن والاقتداء القدوة الحسنة التي تساهم في رفعته.