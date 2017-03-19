طلب إحاطة لإعادة النظر في تطبيق نظام الدفع لعربات البضائع بمطار القاهرة

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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزير الطيران المدنى، بشأن تطبيق نظام الدفع الفورى لعربات تحميل البضائع، وما أثاره من مشكلات تتعلق بالمسافرين.

وقال فؤاد، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن هناك حالة من الاستياء الشديد انتابت المسافرين والزائرين بمطار القاهرة الدولى، وذلك بسبب أسلوب التعامل الجديد الذى اتبعته سلطات المطار فيما يخص تطبيق نظام الدفع الفورى لعربات تحميل البضائع.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن سلطات مطار القاهرة قامت من خلال إحدى الشركات الخاصة العاملة فى مجال خدمة المطارات، بوضع كبائن إلكترونية لخدمة الدفع الفورى لعربات الحقائب بداخل صالات المطار، وحددت الشركة 3 فئات للخدمة بالعملة المصرية والدولار الأمريكى.